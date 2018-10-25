Стало известно, сколько домов на данный момент подтоплено на Кубани

Как прогнозируют синоптики, проливные дожди в Краснодарском крае не утихнут и в пятницу.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Почти 2000 домов подтоплено в результате ливней в Краснодарском крае России. Об этом заявил вице-губернатор региона Андрей Алексеенко на заседании оперативного штаба в Туапсе.

В пострадавших домах живут более 5000 человек.

Как прогнозируют синоптики, проливные дожди в Краснодарском крае не утихнут и в пятницу.

"По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В Туапсинском районе 836 домов подтоплены, повреждены объекты инфраструктуры, нарушено водоснабжение и железнодорожное сообщение. В Апшеронском районе подтопило более одной тысячи придомовых участков, вода зашла в 903 дома. В Сочи насчитывается 107 подтопленных жилых помещений", - приводит пресс-служба администрации данные Алексеенко.

В Краснодарском крае из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации, смотрите на видео последствия стихии.

Краснодарский край накрыл мощный циклон. Уровень воды в отдельных местах достигает двух метров, разрушен участок федеральной трассы Джубга — Сочи и задержаны десятки поездов. Экстренные службы сообщают о двух погибших, один человек пропал без вести.