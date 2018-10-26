Умер народный артист Николай Караченцов

В Москве на 74 году жизни скончался народный артист России Николай Караченцов.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Российские СМИ сообщили о кончине народного артиста России Николая Караченцова. Скончался он в московской больнице, в реанимации - за день до своего 74-летия.

"Утром, без десяти девять, от остановки сердца" - сказал сын артиста Андрей Караченцов.

Он отметил, что прощание с артистом пройдет в "Ленкоме".

"Прощание пройдет в его родном театре "Ленком". Даты уточняются" - сказал он.

В начале ноября 2017 года супруга Караченцова рассказала, что у актера нашли опухоль в легком. Проведенное исследование показало, что опухоль злокачественная. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре.

© Sputnik / Илья Питалев Празднование 70-летия Школы-студии МХАТ

Актер Николай Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса - профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.