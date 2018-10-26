Невосполнимая утрата: Путин выразил соболезнования родным Караченцова

В тексте соболезнования президента России Владимира Путина говорится, что "миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью".

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Николая Караченцова, который скончался в пятницу в московской больнице, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства назвал кончину легендарного актера невосполнимой потерей.

"Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного "Ленкома", в котором служил многие годы. Миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью. Уход Николая Петровича Караченцова - огромная невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас", - говорится в сообщении.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Караченцов был актером от Бога: ему было подвластно все - он играл в театре, снимался в кино и выступал на эстраде и всегда показывал неожиданные грани своего непревзойденного таланта.

© Sputnik / Сергей Пятаков Марк Захаров: заслуги Караченцова велики и прекрасны

Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года.

В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса - профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.

Театральный марафон легендарного Караченцова: каким мы его запомним>>>

В ночь на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль, за рулем которого был Караченцов, попал в аварию. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму, пролежал 26 дней в коме. С тех пор актер перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.