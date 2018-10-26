В Москве в честь Караченцова могут назвать улицу

Городские власти работают над предложением назвать одну из улиц в городе в честь легендарного Николая Караченцова.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин обратится в городскую комиссию по наименованиям с предложением назвать одну из улиц в городе в честь умершего актера Николая Караченцова.

"Я буду обращаться в межведомственную комиссию с таким предложением в ближайшее время", - уточнил Жидкин, которого цитирует РИА Недвижимость.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца, ему было 73 года.

© Sputnik / Сергей Гунеев Невосполнимая утрата: Путин выразил соболезнования родным Караченцова

Прощание с ним пройдет 29 октября в театре "Ленком".

Театральный марафон легендарного Караченцова: каким мы его запомним>>>

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ и поступил на службу в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года - "Ленком"), в котором проработал почти 40 лет. За свою актерскую карьеру Караченцов также сыграл более 100 ролей в кино.