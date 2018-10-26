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Юбилейный вечер Николая Караченцова в Ленкоме

В Москве в честь Караченцова могут назвать улицу

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В России
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Тема:
Ушел из жизни легендарный Николай Караченцов (5)
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Городские власти работают над предложением назвать одну из улиц в городе в честь легендарного Николая Караченцова.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин обратится в городскую комиссию по наименованиям с предложением назвать одну из улиц в городе в честь умершего актера Николая Караченцова.

"Я буду обращаться в межведомственную комиссию с таким предложением в ближайшее время", - уточнил Жидкин, которого цитирует РИА Недвижимость.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца, ему было 73 года.

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Прощание с ним пройдет 29 октября в театре "Ленком".

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Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ и поступил на службу в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года - "Ленком"), в котором проработал почти 40 лет. За свою актерскую карьеру Караченцов также сыграл более 100 ролей в кино.

Тема:
Ушел из жизни легендарный Николай Караченцов (5)

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Теги:
утрата, Николай Караченцов
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