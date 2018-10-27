В России на Белом море испытали новейший ракетный корабль "Ураган"

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Новейший малый ракетный корабль "Ураган" завершает государственные испытания в Белом море. До конца 2018 года он будет передан в состав ВМФ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что малый ракетный корабль "Ураган" приступил к ходовым испытаниям на Ладожском озере.

Отмечается, что в ходе государственных испытаний "Ураган" успешно произвел испытательные ракетные пуски. Также, корабль показал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах.

На российских верфях будет построено 18 кораблей класса "Ураган". Его планируется использовать как в северных, так и южных широтах.

Малый ракетный корабль "Ураган" — головной корабль проекта 22800 центрального морского проектно-конструкторского бюро "Алмаз". Эти корабли оснащены системой высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, а также совершенным радиотехническим вооружением. Основные преимущества "Урагана" — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.