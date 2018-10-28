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Serghei Lavrov la Conferința de Securitate din Munchen

Лавров: с Россией лучше просто по-честному равноправно договариваться

© Sputnik / Виталий Белоусов
В России
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Глава МИД РФ Сергей Лавров дал развернутое интервью телеканалу "Россия-1", затронув актуальные вопросы внешней политики.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Обвиняя Москву во вмешательстве в выборы в США, официальный Вашингтон, со своей стороны, делает попытки влиять на ситуацию в России. Об этом и о многом другом, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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США, обвиняя Москву во вмешательстве в выборы, сами пытаются влиять на ситуацию в России, например, их дипломатов не раз замечали на акциях несистемной оппозиции, а госдепартамент выделяет деньги на программы, которые, по сути, направлены на изменение внутренней политики России, заявил Лавров.

"У нас есть не просто какие-то подозрения в их отношении, а их закон, который называется "Закон о поддержке Украины", принятый в 2015 году. В соответствии с ним госдепартаменту приказано тратить 20 миллионов долларов в год для того, чтобы продвигать демократию в России, включая финансирование российских НПО, выступающих за "демократизацию" всех сфер жизни. Все организации, которые получают финансирование по этому закону, сейчас проверяются. Конечно, если эти гранты идут на то, что записано в законе, а именно на "продвижение демократии" в России, это означает изменение внутренней политики страны", - сказал Лавров.

При этом, по словам министра, американские дипломаты "не раз были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, с лозунгами смены режима".

"Всё это наши американские коллеги пытались и пытаются обращать в шутку, говорят, что отношения нормализуются и "всё будет хорошо", но по фактам вмешательства никакой реакции нет", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

О русофобии

Запроса на русофобию в американском обществе сейчас нет, но антироссийская линия агрессивно навязывается, в том числе путем придумывания лживых обвинений и фейковых новостей, считает Лавров.

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"Всё-таки сейчас, по-моему, в американском обществе нет запроса на русофобию. Этот запрос очень агрессивно навязывается, в том числе путём измышлений, лживых обвинений, фейковых новостей про Россию, но всё больше приходит осознание того, что это абсолютно искусственно подогреваемый напор и что с Россией лучше просто по-честному равноправно договариваться – не обязательно дружить, мы в друзья не набиваемся", - сказал министр.

О выходе США из ДРСМД

США передали России список вопросов по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сделав это за несколько дней до объявления о намерении из него выйти, Москва уже начала готовить ответы на них, подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что Москва уже много лет слышит обвинения в том, что ракета, которую обычно обозначают индексом 9М729, была испытана Россией на дальность, запрещенную Договором о РСМД. Министр отметил, что сначала США даже не называли тип ракеты, который имели в виду.

Лавров рассказал, что Россия просила предоставить конкретные данные, американцы "сначала дали только номер ракеты, потом сказали, что это было два испытания, дали даты этих испытаний и сообщили, что это был (полигон. — Прим. ред.) Капустин Яр".

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"Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали — в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении договора. Мы разослали этот перечень в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии, начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности", — сказал министр.

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Говоря о том, почему США не предоставили точные данные и претензии сразу, Лавров предположил, что это может быть связано с опасением, "что если они покажут какую-то информацию, то скомпрометируют источники".

"Не занимаюсь профессионально этими вопросами, поэтому могу только гадать, но на поверхности получилось так, что, передав нам предельно подробный вопросник, на который можно уже каким-то образом реагировать (мы приступили к подготовке ответов), через несколько дней было объявлено, что вопросник вопросником, а они выходят. Это тоже не способствует устойчивому диалогу и предсказуемости", — добавил министр.

Бесконтрольность недопустима

Лавров также призвал США сообщить, что они намерены делать в области контроля над вооружениями после выхода из ДРСМД.

"Просто бесконтрольно, нетранспарентно, чтобы никто опять не знал, что делает другой, так нельзя", — отметил глава МИД.

По его словам, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон на переговорах признал, что в отношениях с Россией необходима "какая-то степень доверия и предсказуемости".

Кроме того, министр прокомментировал предложение США вовлечь в договор Китай, Индию, Пакистан и Иран.

"Лет восемь-девять назад, а может, и десять, в 2007-2008 годах, мы с американцами предлагали в ООН всем странам, которые обладают ракетами средней и меньшей дальности, присоединиться к договору и сделать его универсальным. Отклик был негативный. Честно говоря, другого мы и не ожидали, но все-таки хотелось использовать все возможности для универсализации", — напомнил Лавров.

Договор о ракетах
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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, поскольку Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава

МИД Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

По материалам РИА Новости.

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