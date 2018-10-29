Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище

Похороны Николая Караченцова состоялись на Троекуровском кладбище рядом с могилами его коллег-артистов

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Народного артиста России Николая Петровича Караченцова похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище.

Легендарный артист Николай Караченцов умер 26 октября от остановки сердца, за день до своего 74-летия. Скончался он в московской больнице, в реанимации.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова В Москве в честь Караченцова могут назвать улицу

Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.

В понедельник в родном театре Караченцова "Ленкоме" прошло прощание с всенародно любимым актером и панихида. В течение пяти часов нескончаемым потоком шли люди, чтобы проститься с Николаем Петровичем. Проводили его в последний путь на место упокоения аплодисментами.

Похороны Николая Караченцова состоялись на Троекуровском кладбище рядом с могилами его коллег-артистов.

"Нам было предложено Троекуровское и Ваганьковское, но я выбрала Троекуровское кладбище, потому что там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо", — рассказала вдова актера Людмила Поргина.