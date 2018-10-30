Нелегальная маршрутка с молдаванами попала в крупное ДТП под Тверью

Как отметили в посольстве Молдовы в России, информация о пострадавших гражданах нашей страны уточняется.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Пассажирский микроавтобус, который нелегально перевозил граждан Молдовы, попал в ДТП под Тверью, 13 человек пострадали, сообщил представитель УМВД по региону.

Где произошла авария

ДТП, по предварительным данным, произошло на 195-м километре в Зубцовском районе Тверской области у деревни Старое.

Из-за гололедицы микроавтобус съехал в кювет.

Что с пассажирами

"По предварительной информации, ехали рабочие из Москвы - 13 пострадавших, восемь человек госпитализированы, часть - в Ржевской ЦРБ, пять в Зубцовской", - сказала собеседница РИА Новости.

Данные о пострадавших в аварии с микроавтобусом в Тверской области гражданах Молдовы уточняются, заявили в посольстве республики.

"Информация уточняется. Ожидаем подробностей от правоохранительных органов", - сообщили в дипмиссии Молдовы.

© Photo : Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области На месте ДТП с участием микроавтобуса в Тверской области. 30 октября 2018

Куда ехали граждане Молдовы

Все пассажиры, по данным УГИБДД, граждане Молдовы, они ехали со стороны Москвы в сторону Латвии.

Состояние водителя и пассажиров съехавшего в кювет микроавтобуса в Тверской области не вызывает опасений, сообщил начальник отдела регионального управления ГИБДД Денис Черных.

"Тяжелых нет, угрозы для жизни нет", - отметил Черных.

По его словам, пассажиры автобуса - рабочие.

"Они ехали на пограничный переход с Латвией. По предварительным данным, они намеревались перейти границу, чтобы легализоваться и обратно ехать в Россию работать", - добавил собеседник.

Водитель занимался перевозками незаконно

"По предварительным данным, водитель автомобиля занимался незаконными перевозками, так как он имел права категории "В".

В микроавтобусе находились дополнительные места, он не был предназначен для перевозки 13 пассажиров", - сказал представитель УМВД региона.

На учете микроавтобус стоял в Брянске. После постановки автомобиля на учет "в его конструкцию были внесены изменения", отмечает полиция.

"Пассажиров он искал через интернет, некоторых посадил у метро "Аннино" (Москва), занимался доставкой до границы людей. У водителя более 60 штрафов, сейчас на него составлен административный протокол, он находится в отделении полиции", - сказал представитель УМВД.