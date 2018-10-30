Владимир Путин 31 октября проведет переговоры с Игорем Додоном

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин 31 октября проведет переговоры с президентом Игорем Додоном, который приедет в Москву с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Тридцать первого октября в Москве состоятся переговоры президента Владимира Путина с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который посетит Россию с официальным визитом. Ожидается, что будут рассмотрены ключевые вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы", - говорится в сообщении пресс-службы.

То, что официальный визит президента Молдовы в Москву проходит именно сейчас, носит знаковый и символический характер, считает Ирина Алкснис, международный обозреватель - читайте материал, подготовленный специально для Sputnik Молдова>>>