Президент Молдовы возложил венок к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля

Сегодня начинается двухдневный официальный визит президента Молдовы Игоря Додона в Российскую Федерацию.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В среду начинается двухдневный официальный визит президента Молдовы Игоря Додона в Россию.

Официальный визит Додона в Москву: когда и что он намерен там обсудить>>>

Вместе с официальной делегацией РМ глава государства возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля.

"Уверен, что запланированные сегодня и завтра встречи с высшим руководством Российской Федерации будут способствовать углублению стратегического сотрудничества между нашими странами", - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Несмотря на многочисленные поездки главы молдавского государства в Москву, визит, имеющий статус официального, осуществляется впервые.

© Sputnik / Алексей Дружинин Кишинев – Москва: знаковый визит

О том, в чем заключаются отличия официального визита от рабочей поездки, читайте в обзоре Sputnik:

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Согласно программе визита у Додона запланированы встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими официальными лицами. Также намечено выступление молдавского лидера перед студентами Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова и встреча с представителями ведущих российских СМИ.