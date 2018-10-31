Лавров не стал прогнозировать, передумают ли США выходить из ДРСМД

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знает, передумает ли президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным о ДРСМД.

© Sputnik / Виталий Белоусов Лавров: с Россией лучше просто по-честному равноправно договариваться

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле начали готовиться к встрече Путина и лидера США Дональда Трампа, которая состоится в Париже 11 ноября. Отмечается, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США о выходе из ДРСМД.

"Я не знаю. Каждый вправе решать самостоятельно", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, в то время, как Москва его нарушает, и выйдут из договора. Он также считает, что в соглашение о ликвидации ДРСМД должен быть включен и Китай.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору ДРСМД. При этом Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.