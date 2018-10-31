Задержан водитель маршрутки, которая попала в ДТП в Тверской области

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Следствие выяснило, что микроавтобус, попавший в ДТП в Тверской области, в результате которого пострадали рабочие из Молдовы, имел технические неисправности, сообщило региональное управление СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Потребителям оказывались услуги по перевозке автобусом марки Mercedes-Benz Sprinter 3, который имел технические неисправности и незаконно внесенные изменения в конструкцию", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Авария произошла из-за гололедицы - микроавтобус съехал в кювет>>>
Как сообщалось ранее, авария произошла в условиях гололедицы. По данным СК, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет.
Что известно об этой аварии?
Все пассажиры, по данным УГИБДД, граждане Молдовы, ехали со стороны Москвы в сторону Латвии.
Как ранее сообщил начальник отдела регионального управления ГИБДД Денис Черных, состояние водителя и пассажиров съехавшего в кювет микроавтобуса в Тверской области не вызывает опасений. По его словам, пассажиры автобуса - рабочие.
"Они ехали на пограничный переход с Латвией. По предварительным данным, они намеревались перейти границу, чтобы легализоваться и обратно ехать в Россию работать", - добавил собеседник.
Водитель занимался перевозками незаконно
По предварительным данным, водитель автомобиля занимался незаконными перевозками, так как он имел права категории "В".
В микроавтобусе находились дополнительные места, он не был предназначен для перевозки 13 пассажиров", - сказал представитель УМВД региона.
В микроавтобусе находились дополнительные места, он не был предназначен для перевозки 13 пассажиров>>>
На учете микроавтобус стоял в Брянске. После постановки автомобиля на учет "в его конструкцию были внесены изменения", отмечает полиция.
"Пассажиров он искал через интернет, некоторых посадил у метро "Аннино" (Москва), занимался доставкой до границы людей. У водителя более 60 штрафов, сейчас на него составлен административный протокол, он находится в отделении полиции", - сказал представитель УМВД.