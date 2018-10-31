Задержан водитель маршрутки, которая попала в ДТП в Тверской области

По данным следствия, водитель нелегальной маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Следствие выяснило, что микроавтобус, попавший в ДТП в Тверской области, в результате которого пострадали рабочие из Молдовы, имел технические неисправности, сообщило региональное управление СК РФ.

© Photo : Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области Информация МИД: последние данные о пострадавших гражданах Молдовы в Твери

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Потребителям оказывались услуги по перевозке автобусом марки Mercedes-Benz Sprinter 3, который имел технические неисправности и незаконно внесенные изменения в конструкцию", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Авария произошла из-за гололедицы - микроавтобус съехал в кювет>>>

Как сообщалось ранее, авария произошла в условиях гололедицы. По данным СК, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

Что известно об этой аварии?

Все пассажиры, по данным УГИБДД, граждане Молдовы, ехали со стороны Москвы в сторону Латвии.

© Photo : Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области Нелегальная маршрутка с молдаванами попала в крупное ДТП под Тверью

Как ранее сообщил начальник отдела регионального управления ГИБДД Денис Черных, состояние водителя и пассажиров съехавшего в кювет микроавтобуса в Тверской области не вызывает опасений. По его словам, пассажиры автобуса - рабочие.

"Они ехали на пограничный переход с Латвией. По предварительным данным, они намеревались перейти границу, чтобы легализоваться и обратно ехать в Россию работать", - добавил собеседник.

Водитель занимался перевозками незаконно

По предварительным данным, водитель автомобиля занимался незаконными перевозками, так как он имел права категории "В".

В микроавтобусе находились дополнительные места, он не был предназначен для перевозки 13 пассажиров", - сказал представитель УМВД региона.

В микроавтобусе находились дополнительные места, он не был предназначен для перевозки 13 пассажиров>>>

На учете микроавтобус стоял в Брянске. После постановки автомобиля на учет "в его конструкцию были внесены изменения", отмечает полиция.

"Пассажиров он искал через интернет, некоторых посадил у метро "Аннино" (Москва), занимался доставкой до границы людей. У водителя более 60 штрафов, сейчас на него составлен административный протокол, он находится в отделении полиции", - сказал представитель УМВД.