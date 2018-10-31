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Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв.

Подробности о террористе, взорвавшем бомбу в здании ФСБ в Архангельске

© Sputnik / Владимир Трефилов
В России
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Взрыв в здании архангельского управления ФСБ устроил 17-летний местный житель, сообщили в Следственном комитете России.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Взрыв в управлении ФСБ в Архангельске совершил 17-летний подросток. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию Следственного комитета (СК) РФ. 

Отмечается, что молодой человек пронес в управление самодельное взрывное устройство.  Он скончался от полученных ранений, также пострадали три сотрудника ФСБ. Специалисты определяют тип сработавшего взрывного устройства.

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О случившемся проинформировали президента России Владимира Путина. СК РФ возбудил уголовное тело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов. "В Архангельске по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов)", — говорится в сообщении Следственного комитета. Расследованием займется центральный аппарат ведомства.

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что в регионе предприняты все возможные меры безопасности.

Дороги к месту происшествия перекрыты

Спустя четыре часа после взрыва в здании ФСБ в Архангельске участок дороги по Троицкому проспекту остается перекрытым, продолжаются следственные действия.

"На участке дороги движение перекрыто по Троицкому проспекту, осуществлен объезд по набережной Северной Двины, по Ломоносова. Открыты Карла Маркса и Поморская. Ажиотажа нет, пробок нет, все под контролем", — рассказал собеседник РИА Новости и добавил, что у здания пока продолжают работу правоохранительные органы.

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Теги:
расследование, взрыв, Архангельская область, Россия
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