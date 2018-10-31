Лавров: русофобская линия усиливается, но провокации терпят поражение

Глава МИД России Сергей Лавров указал на настойчивые попытки посеять раздор в структурах соотечественников, отметив, что эти провокации терпят фиаско.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Нападки на русский язык усиливаются, но эти провокации терпят поражение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Виталий Белоусов Лавров: с Россией лучше просто по-честному равноправно договариваться

Это заявление он сделал в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

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Министр также отметил, что на Россию также оказывается давление, включающее экономические санкции и наращивание военной активности вблизи российских границ.

"Беспрецедентный размах приобрела антироссийская информационная кампания. Многие из вас сталкиваются с последствиями этих негативных тенденций в странах вашего проживания. В ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское образование", - заявил Лавров.

Он также указал на настойчивые попытки посеять раздор в структурах соотечественников, отметив, что эти провокации терпят фиаско.

"Реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников, укрепление солидарности между его отдельными организациями", - добавил министр.