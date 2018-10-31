Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики

Глава российского государства рассказал о мерах, которые предпринимаются для более комфортного переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

КИШИНЕВ, 31 окт - Spuitnik. Президент России подписал концепцию миграционной политики. Об этом президент заявил, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщило РИА Новости.

"Она направлена в том числе на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства", — заявил глава российского государства.

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По его словам, сейчас в мире сложилась непростая ситуация, когда подрываются основы международного права и рушатся многолетние договоренности. Во многих странах нарастают русофобия и другие формы крайне агрессивного национализма.

"Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается", — продолжил Путин, отметив, что это сказывается на жизнях граждан.

В таких условиях Россия намерена решительно защищать права и интересы соотечественников, подчеркнул Путин.

"Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства или о постоянном жительстве в России. А для тех, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище", — заявил он.

Одним из наиболее востребованных направлений российский лидер назвал работу с молодежью.

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"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы молодые соотечественники, проживающие за рубежом, не теряли своих корней, своей русскости, если можно так сказать, не ограничивали связи с родиной. Мы хотим, чтобы как можно больше молодых соотечественников смогли побывать в России, познакомиться с ее достижениями, с ее сегодняшней жизнью", — сказал президент РФ.

Путин напомнил, что по программе добровольного переселения соотечественников за 12 лет в Россию переехало около 800 тысяч человек, а в последние месяцы число желающих вернуться на историческую родину растет.

"Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуру. Вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них новые рабочие места, получать условия для ведения бизнеса", — сказал он.

Президент РФ отметил, что проблем в этой области еще немало, но за последнее время многие бюрократические преграды сняты. "Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как это работает на практике", — заключил Путин.