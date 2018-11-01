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Какую цель преследуют русофобы - Владимир Путин дал ответ

© Sputnik / Сергей Пятаков
В России
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По словам президента РФ, методы внедрения русофобии применяются во многих странах мира, в том числе на постсоветском пространстве.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин рассказал, какую цель преследуют русофобы и те, кто вмешивается в церковные дела страны, сообщило РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, архивное фото.
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"Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир. Разрушить цивилизационные ценности и те культурно исторические пространства, которые складывались веками. Цель — создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, возведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять. Использовать как разменную монету в своих интересах", — сказал российский лидер на Всемирном русском народном соборе.

По его словам, это практикуется во многих регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве. А среди основных методов — "пещерный национализм", русофобия и грубое вмешательство в церковную жизнь.

"Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна, но, убежден, жизнь все расставит по местам. Потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против правды, справедливости и просто здравого смысла", — подчеркнул президент РФ.

Он призвал российское общество к единству и сплоченности, ведь только так государство может ответить на исторические вызовы, противостоять внешнему давлению и отстаивать суверенитет.

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"Голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено и нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации — уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность", — заключил Путин.

Русский народный собор

Путин отметил важную роль Собора в общественной жизни России. "Созданный под эгидой Русской православной церкви ваш форум активно содействует решению социальных, просветительских, гуманитарных проблем, сохранению межнационального и межрелигиозного согласия, воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности", — отметил глава российского государства.

При этом Собор не замыкается в узких национальных рамках, а всегда открыт для межэтнического, межкультурного и межрелигиозного диалога, уточнил Путин.

Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была создана в мае 1993 года. Главой собора с февраля 2009 года является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Теги:
цель, русофобия, Путин, Россия
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