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Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте, архивное фото.

Россия укрепляет свое присутствие в Средиземном море

© Sputnik / Александр Гальперин
В России
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В 2018 году ВМФ России впервые в современной истории провел учения в Мировом океане.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Российские боевые корабли будут проводить учения в Средиземном море на постоянной основе. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании, передает РИА Новости.

По словам министра, "в Средиземном море была создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки".

В частности, в Средиземном море провел учения новейший российский фрегат "Адмирал Макаров".

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Владимир Богатырев прокомментировал ситуацию:

"Вооруженные силы, ВМФ России выходят в Мировой океан. Период развала флота и застоя закончился. В настоящее время мы все больше концентрируем усилия на океанских и морских театрах военных действий. В Средиземном море находится наша эскадра, которая выполняет оперативные задачи, оказывает поддержку силам и средствам ВКС России, работающим в Сирии, а также обеспечивает прохождение грузов".

Главный военно-морской парад
© Sputnik / Александр Гальперин
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"Поскольку США, страны НАТО приняли решение о содержании в Средиземном море на постоянной основе своих оперативных военно-морских объединений, то, естественно, наша страна, наши Вооруженные силы будут в постоянном режиме находиться там", — добавил эксперт.

Учения "Океанский щит" прошли в Средиземном море в 2018 году впервые в современной истории России.

Руководство учениями осуществлялось из центра управления в Санкт-Петербурге и вспомогательного пункта управления в сирийском порту Тартус.

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Теги:
военные учения, Средиземное море, ВМФ России
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