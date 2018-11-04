В России отмечают День народного единства

Государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отмечался 4 ноября 2005 года. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. День народного единства отмечается в России в воскресенье. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Смутное время – период со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле воцарился первый из династии Романовых. Он назван эпохой глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей. Династический кризис вскоре перерос в национально-государственный. Единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Страну поразили повсеместные грабежи, разбой, воровство и повальное пьянство, отмечает РИА Новости.

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Многим современникам Смуты казалось, что произошло окончательное разорение "пресветлого Московского царства". Власть в Москве узурпировала "семибоярщина" во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.

В это тяжелое для России время патриарх Ермоген (Гермоген) призвал русский народ встать на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. "Пора положить душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!" – писал патриарх. Его призыв был подхвачен русскими людьми.

Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от поляков. Первое народное (земское) ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов, однако из-за распрей между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось. Преждевременно начавшееся в Москве 19 марта 1611 года антипольское восстание потерпело поражение.

В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. На городском сходе он произнес свою знаменитую речь: "Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов – дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело".

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По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского ополчения "третью деньгу". Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтому был объявлен принудительный сбор "пятой деньги": каждый должен был внести в казну ополчения пятую часть своих доходов на жалованье служилым людям. Сам Минин отдал все свои сбережения на организацию ополчения, а его жена – драгоценности.

По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Он не сразу принял предложение и согласился быть воеводой при условии, что горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал бы над казной ополчения - и Минин стал "выборным человеком всею землею". Так во главе второго земского ополчения стали два человека, избранные народом и облеченные его полным доверием.

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско – более 10 тысяч служилых поместных людей, до 3 тысяч казаков, более 1 тысячи стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян.

Во всенародном ополчении участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы.

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С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства, а икона стала предметом особого почитания.

Освобождение Москвы создало условия для восстановления государственной власти и избрания нового царя – в ноябре 1612 года руководители ополчения разослали по городам грамоты о созыве Земского собора.

В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители самых разных слоев населения страны (духовенство, боярство, дворянство, казачество, черносошные крестьяне и другие), избрал новым царем молодого Михаила Романова (сына митрополита Филарета), первого русского царя из династии Романовых.

Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством православия и национального единства.

После изгнания поляков из Москвы князь Пожарский, по данным Никоновской летописи, поставил Казанскую икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на деньги князя Пожарского на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в войсках Пожарского при освобождении Москвы, в 1636 году была перенесена в новоустроенный храм, где хранилась почти 300 лет.

Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

В память об освобождении Москвы от иноземных захватчиков указом царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, был установлен праздник – День Казанской иконы Божией Матери, находившейся в ополчении и ставшей его главным символом. Он стал православно-государственным праздником Московской Руси и отмечался до 1917 года.

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году). Он отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.