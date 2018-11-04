Путин в День народного единства отметил вдохновляющую роль патриотизма

Патриотизм вдохновляет на благородные поступки и настоящие прорывы, сказал президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин участвует в воскресенье в торжествах по случаю Дня народного единства: он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, посетил выставку "Сокровища музеев России" и вручил в Кремле премии и награды иностранным общественным и государственным деятелям.

"Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность, на них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма - важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти. Эти традиции всегда вдохновляли на благородные поступки, на настоящие прорывы, на создание подлинных творческих шедевров", - сказал Путин.

© Sputnik / Alexey Pavlishak В России отмечают День народного единства

Как отметил российский лидер, День народного единства имеет прежде всего историческое, нравственное, духовное значение.

"Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его, трудиться ради его процветания", - заявил он.

"В нашей истории было немало рубежных этапов, когда главным для всех становилось будущее родины, ее спасение. И судьбу страны неизменно определяли мужество, сплочённость, воля народа. Сегодняшний праздник приурочен к событиям, от которых нас отделяют более 4 веков. Но не меркнет величие подвига, на который подняла народ тогда любовь к отечеству, объединила людей разных национальностей и сословий. Они положили конец смутам, раздору, предательству", - сказал Путин на церемонии награждения в Кремле.

День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.