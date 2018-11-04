18:04 04 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
4 ноября 2018. Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства.

Путин в День народного единства отметил вдохновляющую роль патриотизма

© Sputnik / Сергей Гунеев
В России
Получить короткую ссылку
7220

Патриотизм вдохновляет на благородные поступки и настоящие прорывы, сказал президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин участвует в воскресенье в торжествах по случаю Дня народного единства: он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, посетил выставку "Сокровища музеев России" и вручил в Кремле премии и награды иностранным общественным и государственным деятелям.

"Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность, на них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма - важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти. Эти традиции всегда вдохновляли на благородные поступки, на настоящие прорывы, на создание подлинных творческих шедевров", - сказал Путин. 

Россия, архивное фото
© Sputnik / Alexey Pavlishak
В России отмечают День народного единства

Как отметил российский лидер, День народного единства имеет прежде всего историческое, нравственное, духовное значение.

"Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его, трудиться ради его процветания", - заявил он.

"В нашей истории было немало рубежных этапов, когда главным для всех становилось будущее родины, ее спасение. И судьбу страны неизменно определяли мужество, сплочённость, воля народа. Сегодняшний праздник приурочен к событиям, от которых нас отделяют более 4 веков. Но не меркнет величие подвига, на который подняла народ тогда любовь к отечеству, объединила людей разных национальностей и сословий. Они положили конец смутам, раздору, предательству", - сказал Путин на церемонии награждения в Кремле.

День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.

По теме

Путин: сила народа России неисчерпаема
Какую цель преследуют русофобы - Владимир Путин дал ответ
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Обуть президента

    Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, обувь какого бренда предпочитает носить.

  • Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, архивное фото
    На дворе трава

    Глава МВД после встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II объявил, что правительство отзовет законопроект о культивации конопли.

  • Презентация большого проекта UNDP
    Поднять село

    Как совместная стратегия ЕС и ООН по развитию сельских территорий будет поддерживать регионы Абхазии - в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Волнующие фото: самые сексуальные киногерои всех времен
Zdob și Zdub - Omul liliac (Official Video)
Zdob și Zdub прервали молчание выходом нового клипа - видео
Российские звезды родом из Молдовы
Российские звезды родом из Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться