В Минобороны России рассказали, как Су-27 перехватил самолет-разведчик США

Российский истребитель был поднят в небо после того, как американский самолет-разведчик приблизился к границам РФ.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. В министерстве обороны России подчеркнули, что истребитель Су-27 подняли в небо после того, как американский EP-3 стал приближаться к границам РФ.

"Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Су-27 вернулся на аэродром базирования после того, как EP-3 изменил курс полета и стал удаляться от российских границ.

ВМС США опубликовало видео, на котором истребитель Су-27 выполняет перехват американского самолета-разведчика Lockheed EP-3.

В США разбился новейший американский истребитель F-35B>>>

На кадрах видно, как российское воздушное судно пролетает около EP-3. При этом истребитель качнул крылом, показав свое оружие.

Ранее командование ВМС США сообщило, что Су-27 "небезопасно перехватил" американский самолет в районе Черного моря. После этого истребитель еще раз пролетел вблизи EP-3 с применением форсажа, утверждают американские военные.

Время от времени самолеты США облетают вокруг Калининградской области, порой их замечают неподалеку от Ленинградской области. Так, 19 октября у западных областей России был замечен еще один Boeing RC-135U ВВС США. Минобороны РФ неоднократно призывало Вашингтон воздержаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.