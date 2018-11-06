Названы профессии с самыми высокими зарплатами в Москве

Желающим заработать на заметку: представители каких профессий получают самый большой оклад в российской столице.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Сотрудники IT-сферы получают самые высокие зарплаты в Москве, передает РИА Новости.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Зарплата, о которой мечтают: у кого в Молдове самые большие заработки

Сообщается, что IT-специалисты зарабатывают в среднем 84 200 рублей в месяц. Также в тройку самых прибыльных отраслей вошли транспорт и логистика (70,9 тысячи) и сфера производства (66,7 тысячи).

Кроме того, в пятерке рейтинга — москвичи, занятые в строительстве и недвижимости (65,1 тысячи рублей) и сфере продаж (62,2 тысячи).

Также сервис составил список регионов с самой высокой средней зарплатой. В первую тройку попали Москва (64,6 тысячи рублей), Санкт-Петербург (50,5 тысячи) и Екатеринбург (44 тысячи).