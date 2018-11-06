В Москве почтили память молдавского режиссера Эмиля Лотяну

В день рождения великого молдавского режиссера люди несут цветы к его могиле в Москве.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Во вторник, шестого ноября, самому известному молдавскому режиссеру Эмилю Лотяну исполнилось бы 82 года. В связи с годовщиной со дня рождения маэстро коллектив посольства Республики Молдова в России возложил цветы к памятнику режиссеру на Ваганьковском кладбище в Москве.

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Посол республики Андрей Негуца рассказал о жизни и деятельности Лотяну, o его поэтическом и писательском таланте, о его достижениях в качестве режиссера, сценариста и молдавского актера. Негуца подчеркнул, что сотрудники дипмиссии считают своим долгом не забывать великого режиссера.

Народная артистка Республики Молдовы, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Тома, которая присутствовала на памятном мероприятии, выразила слова благодарности за свою роль в фильме "Табор уходит в небо", а также отметила деятельность молдавского посольства, которое не забыло почтить память о великом актере и режиссере.

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Эмиль Лотяну родился в селе Клокушна (Окницкий район Молдовы - ред.). Создал кинокартины "Табор уходит в небо", "Лаутары", "Анна Павлова", "Мой ласковый и нежный зверь" и другие. Скончался 18 апреля 2003 года в возрасте 66 лет.