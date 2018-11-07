"Это просто космос": опубликовано видео полета новейшего истребителя Су-57

Новый российский истребитель снимали в полете с борта самолета через открытый грузовой люк.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Spuitnik. В интернете опубликованы кадры воздушных маневров с участием новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Полет был снят с борта транспортного самолета Ан-12, через открытый грузовой люк.

На видео Су-57 летят на небольшой высоте, затем один из самолетов переворачивается в воздухе, демонстрируя маневренность.

Новые воздушные машины, по словам корреспондента телеканала "Звезда", выглядят "космически". Их внешний вид заметно отличается от привычных очертаний предыдущего поколения российских истребителей.

Учения проходили над Астраханской областью.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Разработкой самолета занимается ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника.

Серийную партию из 12 машин российские ВКС получат в 2019 году.