Киселев пригласил Медведева поучаствовать в фотоконкурсе имени Стенина

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Премьер-министра России пригласили принять участие в международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина. Это предложение сделал в четверг генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© Sputnik / Александр Давашкин В ООН открылась выставка фотографий финалистов конкурса имени Стенина

Глава правительства России Дмитрий Медведев в четверг встретился с победителями четвертого конкурса имени Стенина. Он подчеркнул, что следит за развитием фотографии, техники. Премьер напомнил, что и сам в прошлом увлекался фотоделом.

"Мне кажется, что это интересно, тем более что сейчас это стало доступно действительно огромному количеству людей. Вспоминаю, как во Дворце пионеров я учился фотографии... Очень серьезный труд", - рассказал он, говоря, прежде всего, о съемке на пленку. "Это - серьезная ответственная профессия и большое искусство. Я вас поздравляю", - обратился он к участникам конкурса.

Киселев тут же предложил Медведеву представить свои работы вне конкурса в следующем году.

"Знаем, что вы серьёзно увлекаетесь фотографией, приглашаем вас выставить свои работы вне конкурса на пятом международном конкурсе (имени Стенина - ред.)", - сказал Киселев.

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Но российский премьер признался, что не будет тягаться с профессионалами. В качестве подарка Медведев передал Киселеву и главному редактору МИА "Россия сегодня" Маргарите Симоньян альбом со своими работами на память.