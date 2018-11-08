Шоумен Николай Фоменко сделал первый шаг в своей политической карьере

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Известный российский шоумен и музыкант Николай Фоменко, похоже, серьезно настроился стать политиком. Чтобы достигнуть своей новой цели, артист возглавил московское отделение Партии роста, которую основал сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Борис Титов.

"Нужно побороться за свои права в рамках существующей в государстве ситуации. Мы ставим на инициативных людей, которые привыкли полагаться сами на себя. Будущее, как мы понимаем, именно за ними", — сказал новоизбранный лидер в ходе конференции, которая состоялась 8 ноября, передает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу политической партии.

Николай Фоменко — музыкант, певец, один из основателей и участник бит-квартета "Секрет", автор песен, актёр, радио- и телеведущий.

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