Суд в Москве продлил арест Карины Цуркан три месяца

Лефортовский суд до 14 февраля продлил арест бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, которая находится в СИЗО по обвинению в шпионаже.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. В пятницу Лефортовский суд Москвы принял решение продлить до 14 февраля арест гражданки Молдовы Карины Цуркан, бывшего члена правления компании "Интер РАО". Она находится в СИЗО по обвинению в шпионаже. Поскольку дело имеет гриф секретности, ходатайство рассматривалось в закрытом режиме.

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Карину Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Республики Молдова и передаче с 2004 года молдавским спецслужбам важных данных о деятельности российских энергокомпаний.

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По данным следствия, в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". А в конце сентября 2015 года Цуркан, как считает сторона обвинения, передала этот документ одной из спецслужб Молдовы.

По словам адвоката Цуркан Ивана Павлова, эксперты Федеральной службы безопасности РФ считают, что сведения в этом документе составляют государственную тайну. Сама Цуркан свою вину отрицает.

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Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Карина Цуркан принимала участие в проектах по поставкам электроэнергии из России на Украину, а с Украины - в Крым в 2014-2015 годах.

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ФСБ подозревает бывшего члена правления "Интер РАО" в передаче румынским спецслужбам закрытых сведений о поставках электроэнергии. По мнению следствия, эти сведения поступали в распоряжение спецслужб Румынии, которая входит в НАТО и ЕС.

Кроме того Карину Цуркан обвиняют в передаче румынским спецслужбам информации о проекте постройки в Турции атомной электростанции "Аккую".