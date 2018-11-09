Дело пахнет миллиардом: Карина Цуркан не в курсе, сколько денег на ее счетах

Цуркан не в курсе, сколько денег у нее на счетах: "Может быть, миллиард, может, больше".

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Защита обжаловала арест трех счетов обвиняемой в государственной измене экс-члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, сообщил РИА Новости в пятницу ее адвокат Евгений Смирнов.

По его словам, Цуркан не знает, сколько на этих счетах лежит денег, но может быть больше миллиарда рублей.

"Арест наложен на три счета, сколько там денег, мы не знаем. Карина сама не знает, может быть, около миллиарда рублей, может быть, больше, может, меньше — нас не уведомили об аресте, который состоялся 31 октября", — сказал адвокат.

© Sputnik / Евгений Одиноков Адвокат: Цуркан обвиняют в передаче Молдове данных об энергокомпаниях России

По его словам, жалобу на арест счетов он только что подал в Лефортовский суд Москвы.

Как ранее сообщал другой адвокат Цуркан Иван Павлов, ее обвиняют в передаче спецслужбам Молдавии данных о российских энергетических компаниях. По словам защитника, Цуркан вменяют то, что в августе 2004 года она якобы стала агентом молдавской спецслужбы. Виновной она себя не считает.

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Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о фабуле практически ничего не известно. По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан, в том числе, участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014–2015 годах.