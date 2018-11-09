Определены российские фильмы, вдохновляющие на путешествия

На путешествия по родной стране россиян больше всего вдохновляют отечественные фильмы, снятые в Сочи и Санкт-Петербурге.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Российский сервис бронирования жилья узнал у пользователей соцсетей, после каких известных кинофильмов хочется отправиться в поездку по России, сообщило РИА Новости.

Кинолента "Кавказская пленница", снятая на Южном берегу Крыма — в Алуште и ее окрестностях, под Демерджи, в районе Массандры и около горы Ай-Петри, а также в Красной Поляне, вдохновляет туристов на отдых больше всего. За этот фильм проголосовали 39% опрошенных.

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На втором месте — фильм "Бриллиантовая рука", снятый в Сочи и Туапсе. За него отдали свои голоса 14% туристов.

Пятое место разделили фильмы "Спортлото-82", где показан Крым, и "Территория", съемки которого проходили в Красноярском крае и на Чукотке. За них проголосовали по 7% опрошенных.

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Туристы также отметили фильмы "Охота на пиранью", снятый в Карелии, и "Прогулка", над которым работали в Санкт-Петербурге. Эти киноленты получили по 4% голосов. По 3% голосов заработали фильмы "Москва, я люблю тебя!" и "Крымский мост. Сделано с любовью".