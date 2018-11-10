Мария Захарова рассказала, кто проигрывает в информационной войне

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Ужесточение требований к СМИ и журналистике в странах Запада, а также претензии к российским журналистам со стороны этих стран говорят о том, что Россия не проигрывает информационную войну, заявила в интервью телеканалу НТВ глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Об этом сообщило РИА Новости.

"Если бы мы ее проигрывали, тогда многое было бы по-другому. Тогда бы не переписывались сейчас в срочном порядке внутренние законы во Франции, Германии, Великобритании, ужесточающие требования к СМИ, к журналистике. Тогда в срочном порядке не вызывали бы на ковер владельцев и представителей мировых социальных сетей с требованием блокировать все, что связано с Россией, не было бы претензий к нашим журналистам, если бы мы проигрывали", — сказала Захарова в программе "Крутая история с Татьяной Митковой" на НТВ.

© Sputnik / Igor Russak Sputnik вошел в тройку самых посещаемых иностранных медиасайтов во Франции

"Нас долго учили — опять же вопрос, искренне или нет, — а мы взяли и научились, и стали это делать во многом даже лучше. Мы стали более открытыми, чем те, кто нас учил", — отметила она.

По ее словам, на Западе наступил момент потерянности.

"Наступил момент тотального замешательства, и их большая ошибка — сворачивание свободы у себя и свободы в отношении нас, в отношении того, что мы распространяем информацию. Это их колоссальная ошибка", — добавила Захарова.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения, а также заявляла, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство. Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции внимательно перечитать конституцию своей страны.