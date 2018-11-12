В Москве падают показатели преступности

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, грабить и угонять в российской столице стали в четыре раза реже.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В Москве за последние годы почти в четыре раза сократилось количество грабежей, краж и угонов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия нового здания управления внутренних дел по Восточному административному округу.

"За последние 7-8 лет в Москве произошли просто революционные изменения в борьбе с преступностью. Мало кто знает: у нас в 3-4 раза уменьшились такие тяжелые поступления, как грабежи, кражи, угоны машин", - сказал Собянин, которого цитирует РИА Новости.

Он отметил, что речь идёт не о сокращении преступности на "доли процента". "В разы город стал безопаснее - во многом благодаря вашей работе, спасибо вам огромное", - обратился Собянин к работниками УВД по Восточному административному округу Москвы.

В понедельник столичный градоначальник и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев открыли новое здание УВД в районе Измайлово. Девятиэтажный административный комплекс имеет площадь 24 тысяч квадратных метров и построен по индивидуальному проекту. В здании созданы комфортные условия для несения службы, тренировок и отдыха сотрудников. В частности, обустроен экспертно-криминалистический центр - один из лучших в Москве, куда входят 14 лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием.