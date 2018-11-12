Почему в Париже не зачитали письмо русского солдата

В Кремле объяснили, почему на торжественной церемонии в Париже, приуроченной к столетию завершения Первой мировой войны, не зачитали тексты писем русских солдат, принимавших участие в баталиях.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Кремль обратил внимание, что в ходе воскресной церемонии к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже не зачитали писем русских солдат, однако относятся к такому решению организаторов с уважением. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого цитирует РИА Новости.

"Мы действительно на это внимание обратили. Действительно, наверное, история Первой мировой войны в контексте судьбы нашей страны — это очень сложная и полная противоречий история. Но, скажем так, на каких языках зачитывали чьи воспоминания — это, скорее, было решение организаторов, и мы к этому решению относимся с уважением", — ответил Песков на вопрос, заметили ли в Кремле, что не было зачитано письмо солдата из России, и как относятся к этому факту.

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"В то же время, конечно, мы убеждены, что в Париже и во Франции многие помнят о тех подвигах, которые русские солдаты совершали во Франции, кстати, защищая Францию, потому что, все таки Русский экспедиционный корпус, около 20 тысяч человек из этого корпуса было во Франции, сражалось во Франции. Они, в том числе, защищали французов, защищали Францию, поэтому об этом во Франции помнят. Это мы знаем", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

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В ходе торжественной церемонии, приуроченной к столетию со дня окончания Первой мировой войны, у Триумфальной арки в Париже восемь французских выпускников зачитывали свидетельства очевидцев перемирия. Среди фрагментов прозвучали записи французского, британского, американского и немецкого военнослужащих, китайского рабочего и французской девушки.