Путин лишил российских депутатов пенсионных преференций

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов, сообщает РИА Новости.

Закон предоставляет депутатам Госдумы или членам Совета Федерации право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, подав заявление на имя министра труда и социальной защиты России. В случае добровольного отказа парламентария от ежемесячной доплаты к пенсии повторно такая доплата не устанавливается.

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Федеральный закон был принят Государственной думой 25 октября и одобрен Советом Федерации 7 ноября.

Закон вступает в силу 1 января 2019 года.

Госдума 27 сентября приняла закон о совершенствовании пенсионной системы, 3 октября его одобрил Совет Федерации. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ Владимира Путина, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

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Законодатели по инициативе главы российского государства предусмотрели и ряд других мер для смягчения решения, в частности, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство России планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов. Также он заверял, что и далее бюджет обеспечит финансирование индексации пенсий быстрее инфляции, для этого будет увеличен объем трансферта Пенсионному фонду.