Сваха Сябитова выиграла суд по делу о публикации книги без разрешения

Сваха Роза Сябитова отсудила у издательства 51 тысячу рублей за публикацию книги без разрешения.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Кунцевский суд Москвы взыскал 51 тысячу рублей с издательства, которое без разрешения известной в России и странах СНГ свахи Розы Сябитовой опубликовало книгу "Семейная жизнь. Инструкция по применению".

"Суд взыскал 50 тысяч рублей за нарушение авторских прав и одну тысячу рублей компенсации морального вреда", - сказала пресс-секретарь суда Патимат Магомедова.

Таким образом, суд частично удовлетворил иск Сябитовой о защите авторских прав.

Роза Сябитова - российская телеведущая, сваха, создатель и владелец агентства знакомств, соведущая с 2008 года телепередачи "Давай поженимся" на "Первом канале".