Роковой выстрел: в России возобновляют дело об убийстве Талькова

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Следственные органы возобновили расследование убийства певца Игоря Талькова, произошедшего 6 октября 1991 года, сообщается на сайте петербургского Управления Следственного Комитета (СК) РФ.

"Тринадцатого ноября УСК по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления по факту убийства 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова", — говорится в релизе.

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Ранее по уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. После ее смерти потерпевшей была признана Татьяна Талькова - вдова Игоря.

Тальков впервые стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале "Песня года", где выступил с композицией "Чистые пруды". Он написал свыше двухсот песен, однако до сих пор сложно определить точный жанр, в котором выступал артист. Музыкальные критики говорят о том, что творчество Талькова находится на стыке поп-музыки, рок-музыки и авторской песни.