"Войска дяди Васи": Рязанскому училищу ВДВ исполнилось сто лет

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Пятьдесят три Героя Советского Союза, 84 Героя Российской Федерации, тысячи кавалеров боевых орденов и более 60 рекордсменов по парашютному спорту — к столетию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова Минобороны РФ опубликовало сборник архивных документов, рассказывающих о ранее неизвестных эпизодах истории вуза, сообщает РИА Новости.

До 1960-х годов рязанский военный вуз готовил офицеров Сухопутных войск. Только к завершению всех выпусков курсантов-пехотинцев в 1964 году он был переименован в высшее воздушно-десантное командное училище, где началась подготовка военных парашютистов.

Именно в рязанском училище изобрели уникальный тактический прием, который до сих пор остается ноу-хау и визитной карточкой Воздушно-десантных войск России, — десантирование боевой техники с экипажем внутри. Считается, что первым это удалось успешно выполнить сыну Василия Маргелова Александру в 1976 году.

В рязанском училище проходили и проходят подготовку не только российские офицеры. В вузе учатся курсанты из более 40 стран мира — государств Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.