ОПЕК: Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в октябре установила новый рекорд по уровню добычи нефти, говорится в ноябрьском докладе ОПЕК.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. ОПЕК выпустил доклад, в котором говорится, что Россия в октябре установила новый постсоветский рекорд по уровню добычи нефти.

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В этой стране добывается в среднем 11,6 миллиона баррелей сырья в сутки.

"Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу на 50 тысяч баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до средних 11,6 миллиона баррелей нефти в сутки, в соответствии с предварительной оценкой", - сообщила организация.

ОПЕК также повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2018 году до 11,24 миллиона баррелей в сутки с 11,19 миллиона, в 2019 году — также до 11,24 миллиона баррелей в сутки с 11,19 миллиона, следует из данных доклада организации.