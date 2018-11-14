В аэропорту Москвы будут использовать технологию распознавания лиц

В одном из московских аэропортов, куда летают самолеты из Кишинева, намерены применять технологию по распознаванию лиц.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" и московский аэропорт "Шереметьево" разрабатывают пилотный проект по распознаванию лиц пассажиров. Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал замгендиректора авиакомпании по информационным технологиям Кирилл Богданов в ходе презентации на форуме "Крылья будущего".

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По его словам, планируется использовать технологии биометрии.

"Все проходят рамку спецконтроля на входе в "чистую зону" аэропорта. Надеюсь, мы в следующем году сделаем так, что когда вы будете прикладывать свой посадочный, камера моментально сфотографирует ваше лицо, распознает, и уже на гейте достаточно также будет приложить посадочный — камера сфотографирует и сравнит ваше лицо с тем, что было на спецконтроле. Если оно совпадает, вы автоматически проходите на посадку", — рассказал Богданов.

Авторы проекта рассчитывают, что с применением данной технологии примерно на 30% ускорится процесс посадки пассажиров на борт.

В аэропорт "Шереметьево" из Кишинева летят самолеты компании "Аэрофлот". Авиасудна других авиаперевозчиков из молдавской столицы приземляются в аэропортах "Домодедово" и "Внуково".