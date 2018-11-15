Россия призвала Евросоюз активно развивать совместное военное сотрудничество

Россия проводит совместные учения с некоторыми странами ЕС, и готова к открытости и взаимодействию на этом направлении, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Москва открыта к сотрудничеству с европейскими странами по военному и оборонному взаимодействию, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается взаимодействия России с ЕС, с отдельными странами, которые входят в ЕС, или со странами европейского континента, которые не входят в ЕС, по ведению военного и оборонного сотрудничества, мы всегда открыты к подобному взаимодействию и сотрудничеству. В качестве нескольких примеров: мы проводим совместные учения, мы готовы к открытости и взаимодействию на этом направлении. Мы информируем наших партнеров, даже тех, которые это не делают и не отвечают взаимностью, о предстоящих маневрах, делаем это, чтобы снять какие-то озабоченности в ряде стран. Мы призываем активно развивать взаимодействие по линии специальных служб, оборонных ведомств, на контртеррористическом треке как на двусторонней основе, так и в рамках и на площадках международных структур", - отметила Захарова на брифинге.

Она уточнила, что это взаимодействие вполне успешно велось, пока сам альянс этот диалог не заблокировал, добавила Захарова.