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Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко, архивное фото.

На этот раз без шуток: суд вынес вердикт по делу Петросяна и Степаненко

© Photo: official site of Yevgeni Petrosyan/ Alexandra Skorbcova
В России
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Суд вынес решение по одному из самых шумных разводов этого года.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Знаменитые российские артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись. Решение по делу вынес Хамовнический суд Москвы, сообщают российские СМИ.

Но оказалось, что это еще не все. Комики до сих пор не поделили свое имущество. Решать эту задачу они будут в ходе отдельного судебного процесса. Степаненко подала в суд иск о разделе совместно нажитого с Петросяном имущества.

Евгений Петросян и Елена Степаненко
© Photo: Официальный сайт Евгения Петросяна
Развод с юмором: новый поворот в деле Петросяна и Степаненко

Как заявлял ранее адвокат Петросяна, его супруга хотела получить более 80 процентов имущества. Артистка хочет оставить себе весь антиквариат, культурные ценности, картины и большую часть квартир, которых, как оказалось, у пары немало.

О том, что известная пара собирается развестись, стало известно 3 августа 2018 года.

Петросян и Степаненко состояли в браке более 30 лет.

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Теги:
Елена Степаненко, Евгений Петросян, развод
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