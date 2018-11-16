Поджег сверстницу - в Петербурге произошел шокирующий случай

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали подростка, который подозревается в поджоге школьницы, получившей ожоги 30% тела, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Следственного комитета (СК) Российской Федерации.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 15-летний ученик восьмого класса", — говорится в сообщении.

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Следствие считает, что подросток 15 ноября в квартире одного из домов, расположенных на проспекте Науки, облил спиртосодержащей жидкостью свою 14-летнюю знакомую и поджег.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В ходе расследования следствие выяснит причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

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Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 15 ноября в нежилой квартире дома на севере Петербурга подростки отмечали день рождения. В ходе вечеринки 14-летнюю школьницу привязали к стулу, облили спиртом и подожгли. После этого девочку отвезли в больницу, медики в свою очередь обратились в полицию.