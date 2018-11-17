Опубликовано видео стрельб ракето-торпедами с крейсера "Петр Великий"

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Российский тяжелый атомный крейсер "Петр Великий" провел стрельбы ракето-торпедами комплекса "Водопад" в Баренцевом море.

Стрельбы прошли в ходе противолодочных учений, в которых участвовал флагман Северного флота России. Роль условного противника выполняла российская атомная субмарина.

Видео эффектного запуска ракето-торпед опубликовал телеканал "Звезда".

Противолодочный ракетно-торпедный комплекс "Водопад" способен поражать подлодки противника на расстоянии до 50 километров. При запуске с корабля снаряд падает в воду, после чего взлетает в воздух. При приближении к цели боеголовка снова оказывается в воде.