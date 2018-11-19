20:16 19 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.11
  • RUB0.26
  • RON4.16
  • UAH0.62
Поиск
янтарь

Самородок, которому миллионы лет: что нашли в Калининградской области России

© Sputnik / К. Каспиев
В России
Получить короткую ссылку
64 0 0

Это самый большой камень из 16 самородков, найденных в России в 2018 году.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Янтарный самородок массой более 2,3 килограмма нашли сотрудники калининградского комбината в последний день сезона добычи, сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию "Янтарного комбината" России. Единственное в РФ предприятие ведет промышленную добычу этого минерала. 

"В день завершения добычи награду янтарщикам преподнесла сама природа – замечательный подарок в качестве крупного уникального янтаря массой 2372 граммов. Это самый большой камень из 16 самородков, найденных в 2018 году", — говорится в сообщении.

В поисках Янтарной комнаты на пляже: советы кладоискателю
© Sputnik /
В поисках Янтарной комнаты на пляже: советы кладоискателю

В 2016 году специалисты комбината извлекли из земли 14 камней-гигантов, в 2017 году — 19 янтарных самородков. Впервые за 30 лет в прошлом году был добыт трёхкилограммовый янтарь, который получил название "Губернаторский".

Уникальными считаются янтарные камни массой от одного килограмма, такие экземпляры отправляют в Гохран, специалисты которого определяют их ценность. Если самородок признается драгоценным, он остается в Гохране, если его посчитают уникальным, камень выставляется на аукцион, который традиционно проходит в Калининградской области в дни Международного экономического форума янтарной отрасли.

"Атомный Ион": границу пытался пересечь "радиоактивный" гражданин Молдовы>>>

Янтарь добывают на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых разведанных запасов янтаря, возраст минерала составляет около 50 миллионов лет.

Калининградский янтарный комбинат образован 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. В 2014 году комбинат указом президента РФ Владимира Путина передан госкорпорации "Ростех". По итогам добычного сезона 2017 года предприятие добыло 453 тонны камня, в этом году комбинат досрочно завершил сезон, добыв рекордные 500 тонн.

По теме

Парфюм с запахом янтаря создан в Калининграде
Свыше 60 кг янтаря хотели контрабандой вывезти из Молдовы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Салют в честь столетия Латвии
    "Это была катастрофа"

    Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время салюта в честь столетия Латвии, делятся в соцсетях своими впечатлениями.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    "Поехала бы на велосипеде"

    Известный экономист раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за то, что она не приехала на празднование столетия независимости Латвии.

  • Руководитель эстонского военно-исторического клуба FrontLine Андрей Лазурин
    Судьба солдата

    Как часто гости из-за границы и из каких государств посещают солдатские захоронения в Эстонии, рассказал глава военно-исторического клуба.

  • Автомобили патрульно-постовой службы в Баку
    Случайная пуля

    В результате конфликта, возникшего между молодыми людьми, в Баку убит известный в округе автохулиган. Но к ссоре погибший отношения не имел.

  • И.о. премьер-министра Никол Пашинян посетил боевую позицию одной из войсковой части (16 ноября 2018). Армения
    Жесткая реакция

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал ответ официального Минска на его недавнее заявление.

  • Суд, правосудие
    А судьи кто?

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил шокирующие результаты конкурса на должность судьи: его не смогли сдать 95 претендентов из 100.

  • Карликовая многозубка
    Меньше не бывает

    Самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, ранее не встречавшуюся на юге России, обнаружили в Северной Осетии.

  • Салют в честь столетия Латвии
    "Это была катастрофа"

    Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время салюта в честь столетия Латвии, делятся в соцсетях своими впечатлениями.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    "Поехала бы на велосипеде"

    Известный экономист раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за то, что она не приехала на празднование столетия независимости Латвии.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций
Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций: как это было
Александр Спиридон: футбольный Бог не был на нашей стороне
Александр Спиридон: футбольный Бог не был на нашей стороне
Как выйти из заноса
Как выйти из заноса - советы водителям

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться