Россия осваивает Луну: что планируют запустить к спутнику Земли

В станцию, которую планируют отправить на орбиту Луны, помимо пилотируемого корабля и посадочного модуля, должен войти базовый модуль со стыковочными узлами.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Генеральный конструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин на конференции, посвященной 20-летию МКС, представил концепцию российской окололунной станции. Об этом сообщило РИА Новости.

"Что касается концепции посещаемой платформы на окололунной орбите. Ежели такая лунная станция будет, то ее нужно организовать с теми законами, по которым организована МКС. Мы предлагаем для станции базовый блок, за основу которого взят модуль российского сегмента МКС — узловой модуль, научно-энергетический модуль и двигательный модуль", — сказал Микрин.

В станцию, помимо пилотируемого корабля и посадочного модуля, должен войти базовый модуль со стыковочными узлами. В качестве базового модуля можно использовать узловой модуль "Причал" и Научно-энергетический модуль (НЭМ), которые сейчас создаются для МКС.

Сложность заключается в том, что НЭМ отправится к МКС не раньше 2022 года. При этом нет ясности по поводу возможности использования МКС после 2024-го. Не исключено, что она будет затоплена.

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Микрин отметил, что российские космонавты высадятся на Луне с 14-суточной миссией после 2030 года. На спутник Земли намерены отправить троих космонавтов.

Их полету будет предшествовать беспилотная посадка спускаемого лунного модуля.