У российской армии будет "Торнадо-С": в чем особенности системы залпового огня

Перевооружение должно завершиться до 2020 года, военные из РФ получат новейшую систему "Торнадо-С".

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Российская армия начинает перевооружаться, переходя с реактивных систем залпового огня "Смерч" на более совершенные системы "Торнадо-С", сообщает РИА Новости.

Перевооружение на "Торнадо-С" должно завершиться до 2020 года, одновременно с переводом ракетных бригад на комплексы "Искандер-М", сообщил в интервью российским СМИ начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Михаил Матвеевский.

Главная особенность "Торнадо-С" — автоматизированная система наведения и управления огня. Она позволяет одновременно управлять стрельбой всего ракетного дивизиона, автоматически рассчитывать данные цели. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.

Кроме того, в России в войска продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ" и модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г".