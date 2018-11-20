22:22 20 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, архивное фото.

Необычный приговор экс-супруге Джигарханяна: что решил суд

courtesy of Olga Slusareva
В России
Получить короткую ссылку
18810

Суд в Москве приговорил Виталину Цымбалюк-Романовскую к 250 часам обязательных работ.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Мировой суд Москвы приговорил бывшую жену народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую к 250 часам обязательных работ по статье о нарушении тайны личной жизни, сообщило РИА Новости

"Суд постановил назначить 250 часов обязательных работ Виталине Цымбалюк-Романовской. Кроме того, взыскать в счет Джигарханяна Армена 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", — сказала судья.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Как экс-супруга Джигарханянa провернула аферу с квартирой артиста

Дело слушалось в закрытом режиме по части 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Цымбалюк-Романовская себя виновной не считает.

"Мы, разумеется, будем обжаловать приговор, к счастью, живем в правовом государстве. Надеюсь, справедливость восторжествует. Мы создаем прецедент, который будет полезен многим женщинам", — сказала адвокат подсудимой.

Виталина Цымбалюк-Романовская добавила, что прокуратуре "удалось исполнить желание" ее бывшего мужа, который хотел осудить ее.

Крутой поворот в "деле Джигарханяна": признание Виталины>>>

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей установку камеры необходимостью следить за делами мужа.

Судья несколько раз вызывал Джигарханяна, чтобы послушать его показания, но тот пока не смог появиться в суде по состоянию здоровья.

По теме

Громкие разоблачения: бывшая жена Джигарханяна оставила ему $100
Адвокат: бывшая жена Джигарханяна колола ему психотропные вещества
Бывшая жена Джигарханяна сцепилась в телеэфире Малахова с Рудинштейном
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Марк Цукерберг
    Вызвали на ковер

    Политики из восьми стран, включая Латвию, призвали основателя Facebook Марка Цукерберга дать показания о "фальшивых новостях" и украденных данных пользователей.

  • Даля Грибаускайте с главой ВТО Роберту Карвалью ди Азеведу
    "Беззащитная" Литва

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала ВТО защитить производителей республики от ценовой политики России в энергетическом секторе

  • Андрес Анвельт
    Я ухожу!

    Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт рассказал о проблемах со здоровьем и объявил об отставке со своего поста.

  • Певица Лолита Милявская
    Виновато давление

    Стало известно, что случилось с российской певицей Лолитой Милявской, и почему она не смогла завершить сольный концерт в Могилеве.

  • Купюры грузинской валюты - лари различного номинала
    Что вы знаете о лари?

    Sputnik рассказывает о создании грузинской национальной валюты, где ее печатают, и во сколько обходится государственной казне ее изготовление.

  • Источник в Кындыг
    Вода, кругом вода

    В Абхазии насчитывается несколько десятков термальных источников. Почему пока только некоторые из них доступны для посещения?

  • Тойво Клаар
    Давайте говорить!

    Сопредседатель женевских дискуссий по безопасности в Закавказье от ЕС заявил о необходимости продолжения диалога на границе Южной Осетии и Грузии.

  • Марк Цукерберг
    Вызвали на ковер

    Политики из восьми стран, включая Латвию, призвали основателя Facebook Марка Цукерберга дать показания о "фальшивых новостях" и украденных данных пользователей.

  • Даля Грибаускайте с главой ВТО Роберту Карвалью ди Азеведу
    "Беззащитная" Литва

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала ВТО защитить производителей республики от ценовой политики России в энергетическом секторе

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций
Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций: как это было
В Школе инновационной журналистики Sputnik разобрали работу военкоров
В агентстве Sputnik учили журналистов работать в непростых условиях
Как выйти из заноса
Как выйти из заноса - советы водителям

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться