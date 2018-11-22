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Здание министерства иностранных дел России в Москве, архивное фото.

В МИД России обвинили НАТО в обмане мирового масштаба

© Sputnik / Максим Блинов
В России
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Нерасширение альянса на восток — один из камней преткновения в отношениях России и НАТО.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Руководство НАТО ввело в заблуждение не только Советский Союз, но и все мировое сообщество, продолжив расширение альянса на восток, несмотря на договоренности с Москвой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщило РИА Новости

"Это был обман мирового масштаба", — подчеркнула она, напомнив о публичных высказываниях бывшего президента СССР Михаила Горбачева на эту тему.

Лондон, архивное фото.
CC0 / Pixabay / fotofan1
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Захарова добавила, что ответственность за обман лежит не только на руководстве альянса и не на конкретных людях, а на целых странах и политических системах.

Кроме того, дипломат призвала мировое сообщество обратить внимание на то, какой удар наносят США и их союзники по международной стабильности.

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"Это вопрос не только безопасности РФ, это вопрос того, что в принципе происходит в мире", — заключила Захарова.

Диалог России и НАТО

Нерасширение альянса на восток — один из камней преткновения в отношениях России и НАТО. Москва настаивает, что в Брюсселе обязались следовать этому принципу, НАТО это опровергает.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время учений Trident Juncture-2018 в Норвегии.
© REUTERS / NTB Scanpix / Gorm Kallestad
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В последние годы Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Брюссель, в свою очередь, называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве подчеркивают, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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Летом прошлого года к НАТО присоединилась новая страна — Черногория. Она стала 29-м членом Североатлантического альянса. При этом значительная часть населения бывшей югославской республики выступала против присоединения к организации.

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