У Сергея Безрукова родился сын

Актер сообщил о радостной новости в соцсетях.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Народный артист России Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон стали родителями во второй раз.

О рождении сына Безруков оповести своих подписчиков в Instagram.

На фотографии артист буквально светится от счастья. Он стоит перед кроватью, где, судя по всему, лежит после родов Матисон.

В подписи к снимку Безруков уточнил, что выкладывает снимок, дабы "опередить всех любознательных, особенно прессу".

За час после публикации этот пост набрал более сотни тысяч лайков и несколько тысяч поздравлений с новорожденным.

В июле 2016 года у Сергея Безрукова и Анны Матисон родилась дочь Мария. В мае 2018 года супруги объявили, что ждут второго ребенка.