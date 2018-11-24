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Луна, иллюстративное фот

Рогозин хочет проверить, были ли американцы на Луне

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация подготовит экипажи лунных миссий к работе в гораздо более сложных условиях, чем на орбите Земли.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил журналистам о поставленной задаче проверить, были ли американские астронавты на Луне.

Слухи о том, что астронавты США не высаживались на Луну в 1969 году, а съемки этого события были сфабрикованы - одни из самых распространённых в Интернете.

"Мы такую задачу поставили: полететь и проверить, были они или не были. Они говорят, что были, мы проверим ", — сказал Рогозин, слова которого цитирует РИА Новости.

Говоря о современных проектах, связанных с полетом к спутнику Земли, глава "Роскосмоса" высказал мнение, что никому в одиночку это непосильно.

"Ни одно государство не способно в одиночку реализовать лунную программу. В связи с чем нужно рассчитывать на партнёрство США и России", - считает Рогозин.

Ранее Рогозин сообщил, что NASA совместно с "Роскосмосом" переработает концепцию окололунной станции в сторону более широкого участия России. 

© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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"Роскосмос" подготовит экипажи лунных миссий к работе в гораздо более сложных условиях, чем на орбите Земли.

"Сейчас все эксперименты перенацеливаем, чтобы создать технологии и подготовить экипаж к работе в гораздо менее комфортных условиях, то есть таких, когда корабль завтра не прилетит и не привезёт воды. Не дай бог заболел или сломался аппарат в космическом корабле", - отметил Рогозин.

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Как отмечалось, российские космонавты могут высадиться на Луну после 2030 года.

Ранее Рогозин сообщил, что NASA совместно с "Роскосмосом" переработает концепцию окололунной станции в сторону более широкого участия России.

Как отмечалось, российские космонавты могут высадиться на Луну после 2030 года.

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