Один на один с собой - как живут отпущенные из СИЗО сестры Хачатурян

Сестер Хачатурян периодически проверяют на дому и запрещают использовать средства связи и общаться друг с другом.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Убившие своего отца в Москве сестры Хачатурян на время следствия находятся на свободе, но претерпевают ограничения в общении и передвижении.

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По данным российских СМИ, инспекторы следят за тем, чтобы девушки между собой не общались, поскольку это запрещено судом. Контролируются также и запреты на выход в ночное время за пределы жилого помещения, отправление и получение любых сообщений, использование средств связи.

"Обвиняемые проживают раздельно. Младшая из сестер Хачатурян Мария живет в Москве с матерью, а Ангелина и Крестина (так в паспорте – ред.) у родственников в Московской области. Они живут на одной улице, но в разных домах", - рассказал журналистам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко.

Громкое дело

Напомним, что 27 июля в Москве в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего — Мария, Ангелина и Крестина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе №6.

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Как заявила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, согласно представленным в суд материалам задержанным вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), которая в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение.

Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.

Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками, многочисленных случаях избиения и морального давления со стороны Михаила Хачатуряна.

В конце сентября Басманный суд Москвы отпустил девушек, заменив арест запретом определенных действий. Им запретили использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме адвоката, без разрешения следователя. Родственники Михаила Хачатуряна обжаловали это решение суда.

Обвиняемые чаще всего сидят дома

По словам Валерия Максименко, сестры преимущественно находятся дома, а инспекторы ФСИН периодически приходят к ним с проверками и фиксируют, где застали девушек и за каким занятием.

"Они читают в основном. Мария Хачатурян увлеклась рисованием. Наши инспекторы уверяют, что рисует она просто замечательно, это для нее своего рода арт-терапия. Мария, пожалуй, больше других была потрясена случившимся. В условиях СИЗО трудно было оказать ей психологическую помощь, но психолог ее навещал много раз. А на воле она не только рисует, но и смотрит кинокомедии, что способствует восстановлению психики. Вообще все девушки смотрят телевизор, им разрешено даже пользоваться компьютером, но без выхода в интернет", - рассказал собеседник.

Он добавил, что питанием сестер занимаются их мама и бабушка. Мария пошла в московскую школу №1000 и занимается там по индивидуальной форме обучения, уже составлен график занятий на 2018-2019 годы.

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"Думаю, когда суд вынесет решение и будет понятна судьба старших сестер, можно будет говорить об учебе в техникуме или вузе. Если вдруг им дадут реальный срок, то в женских колониях есть возможность получить высшее образование по нескольким специальностям, включая юриспруденцию и психологию", - сказал Максименко.

Пригодилось наследство

Все три девушки прописаны в трехкомнатной квартире, где сейчас живет Мария Хачатурян. Ранее жилье сдавалось в аренду сразу трем семьям. К переезду Марии из СИЗО ее мама Аурелия Дундук, бабушка Лариса Тодика, дядя Сергей и двоюродный брат Аурелии сделали там ремонт.

Делать ремонт съехалась вся семья матери сестер Хачатурян — Аурелия. Из Молдовы приехала бабушка девочек Лариса Тодика, двоюродный брат Аурелии, родной брат Сергей с женой.

Михаил Хачатурян получил эту квартиру как отец-одиночка. После убийства мужчины его сестры, по данным СМИ, приходили и собирали деньги с жильцов этого дома, а Аурелию сюда не пускали, пока она не пригрозила взломать дверь.