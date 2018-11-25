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Памятник подводнику Александру Маринеско открыли в Санкт-Петербурге

Почти земляк молдаванам - день памяти Александра Маринеско

© Sputnik / Игорь Руссак
В России
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Тема:
Наследники великой Победы (330)
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"Личный враг Гитлера" Александр Маринеско знаменит, в первую очередь, тем, что провел "атаку века" в период Великой Отечественной войны.

Владимир Бычков, радио Sputnik

Александр Иванович Маринеско – тот самый, который в конце Великой Отечественной провел на море "атаку века".

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Тридцатого января 1945 года подлодка С-13 под командованием Маринеско атаковала и потопила огромный фашистский лайнер "Вильгельм Густлофф", на борту которого, по оценкам, находилось 10 с лишним тысяч человек, в том числе большое количество подводников, высшие чины СС. Сразу скажу: погибло и большое число беженцев из Восточной Пруссии. Но "Вильгельм Густлофф" был военной плавбазой, имел все атрибуты военного судна, а значит, являлся законной военной целью. Красного креста на борту корабля не было. Впрочем, как мы знаем, фашисты уничтожали советские суда и с красным крестом…

Потом говорили, что якобы Гитлер объявил Маринеско "личным врагом". Вряд ли. Но то, что атака на "Густлофф" была атакой века — это несомненно. "Вильгельм Густлофф" — корабль самого большого водоизмещения, потопленный нашими моряками во время Великой Отечественной войны.

Но звание Героя Советского Союза Маринеско получил лишь посмертно — в 1990 году, через 27 лет после смерти.

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А все почему? Любовь! Новый, 1945 год Маринеско отмечал в Финляндии — его подлодка находилась на базе в Ханко. Он поехал со своим подчиненным офицером и еще несколькими военными праздновать в город Турку. Флотский и непьющий — это, конечно, нонсенс. Маринеско, что называется, оторвался по-полной, был в ударе. Еще бы! Он всегда был душой любой кампании. И тут еще видит, что на него, не отрываясь, смотрит молодая красивая женщина, хозяйки гостиницы, где моряки праздновали свои будущие победы. Познакомились, много пили вместе, танцевали… В общем, утром они проснулись в одной постели.

Она звалась Татьяной. Ее иногда почему-то называют шведкой, хотя она по национальности русская — дочь эмигрантов.

Ну, казалось бы, что тут такого? Дело-то житейское, как говорил другой, уже настоящий швед — по фамилии Карлсон…

Но на беду рано утром в спальню к даме постучался (рогами?) ее жених, с которым они накануне поссорились. Дверь открылась и, наверно, была разыграна немая сцена в духе Гоголя. Впрочем, короткая, поскольку жениху по-мужски разобраться с Маринеско духу не хватило. Но он отомстил иначе — нажаловался в советскую военную комендатуру. И в итоге Маринеско приехали вызволять из теплой постели Татьяны сотрудники СМЕРШа. Завели дело. И все шло к тому, что он мог бы и не потопить "Вильгельма Густлоффа". Но ему повезло. Начальство решило: пусть искупит вину в бою. Впрочем, бравый моряк и до этого не раз получал суровые взыскания за свою, так скажем, недисциплинированность…

Алексей Петрович
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Подвиг С-13 облетел весь флот. На базе экипаж подлодки встречали как триумфаторов. Вроде бы и Маринеско простили. Даже хотели представить к званию Героя Советского Союза. Правда, многие из флотского начальства возмутились: героя! Ему! Проштрафившемуся?! В общем, получил Маринеско лишь орден Красного Знамени. Он, конечно, обиделся, ударился в очередной загул. Потом в другой, третий. Да еще при этом резал правду-матку в глаза начальству. А это уже, как вы понимаете, перебор: любое начальство во все времена было страшно обидчивым на критику, особенно со стороны подчиненных. Такое простить было никак нельзя. Сначала Маринеско сняли с должности командира С-13, потом понизили в воинском звании.

По окончании войны, в сентябре 1945 года, его "с треском" уволили на "гражданку". Работал заместителем директора института переливания крови и уличил своего начальника в хищениях. Но директор сумел повернуть дело так, что не он, а Маринеско оказался в местах не столь отдаленных. Сидел недолго. После этого работал в Ленинграде простым рабочим. Его бывшие сослуживцы все-таки сумели выхлопотать ему персональную военную пенсию. Но было поздно: Маринеско погубил алкоголизм. Его в последние годы жизни видели в основном в пивных Ленинграда, где он был известен как "Сашка-подводник".

И все-таки… Легендарный адмирал Н.Г.Кузнецов, один из создателей советского Военно-морского флота, лично отдававший приказ о разжаловании Маринеско, написал: "К многочисленным серьезным проступкам Маринеско я, как адмирал, отношусь отрицательно. Но зная его смелость, решительность и умение добиваться крупных боевых успехов, я готов многое простить ему и воздать должное за его заслуги перед Родиной"…

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Но посмертная реабилитация Маринеско проходила долго. Начальство и покойного уже моряка не шибко жаловало. Все про нарушения дисциплины вспоминало… Конечно, в армии и во флоте дисциплина и субординация необходимы. Спорить тут не о чем. Не в этом дело. Но военное залихватское "гусарство" существовало во все времена. Иному герою и скидочку делали, сквозь пальцы иногда смотрели на его внеслужебные "подвиги". Но это когда-то было! А с Маринеско по-другому: начальники сразу хватались за параграфы воинского устава…

Может, не совсем к месту, но вспомнился монолог Евстигнеева из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен": "Иночкин, Иночкин! Ты был для меня кровным врагом. А сейчас стал кровным братом. Но в лагерь я все равно тебя не верну. Не-а. Ты купался не в положенном месте! Ну, а что делать"…

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Лишь благодаря настойчивости простых военных моряков Маринеско было посмертно присвоено Михаилом Горбачевым звание Героя Советского Cоюза. А ведь было за что и помимо "Густлоффа"! Маринеско — рекордсмен среди советских подводников по суммарному тоннажу потопленных судов противника.

В последние пару десятилетий в честь моряка называют улицы и набережные, мореходные училища, ставят памятники, открывают музеи. И кинематограф его не забывает. Не так давно был снят сериал по мотивам биографии Маринеско под названием "Первый после Бога". Звучит, конечно, чересчур самонадеянно. Но то, что Маринеско — первый среди равных, факт, который уже ни у кого не вызывает сомнений.

А звезда Героя — это уже не для него, а для нас. Маринеско в народе и так пользовался славой. Кстати, скажем, Владимир Высоцкий или Олег Даль не имели никаких официальных званий. Они и без званий народные! Как и Маринеско. А вот имена большинства тех флотских начальников, которые не хотели давать ему звания Героя, сегодня знают, пожалуй, только военные историки.

Mormântul lui Alexandr Marinesco
© Sputnik / Алексей Варфоломеев
Могила Александра Маринеско
Тема:
Наследники великой Победы (330)

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